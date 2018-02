Governo sírio diz que rebeldes incendiaram três poços de petróleo Rebeldes sírios deixaram em chamas três poços de petróleo no leste do país, causando uma perda diária de cerca de 5 mil barris e 52 mil metros cúbicos de gás, informou a mídia estatal síria, atribuindo a informação a uma autoridade do Ministério do Petróleo.