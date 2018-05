Grã-Bretanha e EUA propõem papel político da ONU no Iraque Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha propuseram na quarta-feira que a Organização das Nações Unidas (ONU) tenha um papel político muito maior no Iraque para tentar conter as divisões sectárias. Uma proposta de resolução nesse sentido enviada ao Conselho de Segurança propõe uma grande ampliação na Missão de Assistência da ONU no Iraque (Unami), além da prorrogação do seu mandato por um ano. O texto foi distribuído num momento de novos problemas para o governo iraquiano, com a saída na quarta-feira do principal bloco sunita do governo, que é liderado pelos xiitas, devido a divergências sobre a segurança. Além disso, atentados suicidas mataram mais de 70 pessoas em Bagdá. Desde sua formação, há quatro anos, a Unami se volta principalmente para questões eleitorais e de direitos humanos. A ONU opera com restrições no Iraque desde o atentado de 2003 que matou 22 pessoas em sua sede de Bagdá, inclusive o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, chefe da missão. O embaixador dos EUA na ONU, Zalmay Khalilzad, que já serviu em Bagdá, vem dizendo que a entidade deveria ter um maior envolvimento na busca pela reconciliação entre os iraquianos. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, também é favorável a um papel maior do órgão. A proposta anglo-americana diz que a Unami deve, de agora em diante, "aconselhar, apoiar e assistir" os iraquianos na busca por "um diálogo nacional, inclusivo, e pela reconciliação política", com uma revisão e implementação da Constituição. Washington e Londres querem que o governo iraquiano assuma mais responsabilidades para permitir a retirada das tropas estrangeiras. A resolução apresentada na ONU diz que a Unami deve promover também o diálogo entre o Iraque e seus vizinhos a respeito de segurança na fronteira, energia e refugiados.