Grã-Bretanha pede financiamento para ajudar rebeldes na Líbia

"Nós devemos... avançar rápido para garantir que as nações que desejam apoiar o Conselho Nacional interino (rebeldes líbios) a cumprir com seus gastos do setor público possam fazer de uma forma transparente", disse o ministro de Relações Exteriores britânico, William Hague, no início de uma reunião de um grupo internacional que discute a situação na Líbia.

"Então, espero que cheguemos a um acordo para estabelecer um mecanismo temporário para financiamento na região que beneficie as áreas controladas pelo Conselho Nacional interino na Líbia", afirmou.

(Reportagem de Adrian Croft)