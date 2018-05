Grã-Bretanha: trégua na Líbia deve cumprir condições da ONU

"Não deve haver nenhum cessar-fogo que não esteja completamente de acordo com as condições das resoluções do Conselho de Segurança da ONU 1970 e 1973", disse ele.

"Qualquer coisa que fique aquém disso será uma traição ao povo da Líbia e será usado pelo regime que anunciou duas vezes cessar-fogo sem nenhum efeito desde que começaram os combates", afirmou Hague em uma entrevista à imprensa com o ministro de Relações Exteriores da Itália, Franco Frattini.

Hague e Frattini afirmaram que o líder líbio Muamar Kadafi deve deixar o poder.