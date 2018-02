Grandes potências acertam novo pacote de incentivos ao Irã Seis das grandes potências mundiais acertaram oferecer um novo pacote de incentivos ao Irã a fim de que o país suspenda seu programa nuclear, afirmou na sexta-feira o ministro das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, David Miliband. "Tenho a satisfação de dizer que chegamos a um acordo a respeito da oferta que faremos ao governo do Irã", disse o chanceler em um pronunciamento televisionado, acrescentando que os detalhes da oferta não seriam divulgados. O anúncio apareceu depois de os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), junto com a Alemanha, terem se reunido para discutir os esforços realizados para convencer o Irã a paralisar o enriquecimento de urânio. O processo pode tanto gerar combustível para usinas nucleares quanto material apto a ser usado na fabricação de bombas atômicas. Os EUA e alguns de seus aliados suspeitam que o país islâmico usa o disfarce de um programa civil de energia nuclear para desenvolver bombas atômicas. O Irã nega a acusação, afirmando que seus esforços têm por meta apenas a geração de eletricidade para que possa aumentar o volume de suas exportações de petróleo e gás natural. O governo iraniano rejeitou uma oferta de incentivos feita em junho de 2006 pelos seis países e desconsiderou as resoluções do Conselho de Segurança impondo sanções ao país porque não havia suspendido seu programa nuclear. Os benefícios oferecidos então ao Irã caso paralisasse o enriquecimento de urânio incluíam a cooperação em um programa civil de energia atômica e a ampliação do comércio nas áreas da aviação civil, energia, tecnologia de ponta e agricultura. (Por Arshad Mohammed e Samia Nakhoul)