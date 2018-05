Grupo alinhado com Al Qaeda mata ativista italiano em Gaza

Dois homens foram detidos e outros estão sendo procurados por conta do sequestro e assassinato de Vittorio Arrigoni, de 36 anos, encontrado estrangulado em uma casa abandonada nesta sexta-feira, disseram autoridades do Hamas.

O grupo jihadista Salafi em Gaza, alinhado com a Al Qaeda, ameaçou na quinta-feira executar Arrigoni a não ser que o líder do grupo, detido pelo Hamas no mês passado, fosse libertado.

Foi um desafio sem precedentes para o Hamas, cuja hostilidade persistente contra Israel aprofundou o isolamento e a pobreza da Faixa de Gaza, onde vivem 1,5 milhão de palestinos.

"Gaza é segura e eu quero assegurar a todos os visitantes em Gaza que estão seguros", afirmou Ismail Haniyeh, premiê do Hamas, a um jornalista francês.

"O crime que ocorreu foi um incidente isolado... e vamos assegurar a lei contra os criminosos."

Saeb Erekat, assessor do presidente palestino, Mahmoud Abbas, chamou o assassinato de "uma página negra na história palestina", e pediu a reconciliação nacional. Erekat faz parte da facção Fatah, expulsa de Gaza pelo Hamas em 2007.

O porta-voz do Hamas Fazwi Barhoum denunciou o crime como sendo uma tentativa de "prejudicar a solidariedade internacional com a Faixa de Gaza e prejudicar a imagem do povo palestino".

(Por Nidal al-Mughrabi)