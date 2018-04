Grupo iraquiano libera imagens de refém britânico Um dos cinco britânicos sequestrados desde maio no Iraque foi mostrado num vídeo exibido na terça-feira pela TV Al Arabiya, pedindo supostamente a libertação de nove iraquianos em troca da sua própria liberdade. Os britânicos -- um instrutor de informática e seus quatro guarda-costas -- foram capturados por um grupo xiita dentro do Ministério das Finanças, em Bagdá, numa invasão ocorrida em maio de 2007. "Meu nome é Peter. Sou mantido aqui há quase oito meses", diz o homem no vídeo, que não tinha data. De acordo com a Al Arabiya, ele pediu ao primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, que liberte nove iraquianos. "É simples assim. É uma simples troca de pessoas. É tudo o que eles querem. Só ter sua gente libertada, e nós poderemos ir para casa", afirmou o refém. Em nota divulgada pelo mesmo canal, a auto-intitulada Resistência Islâmica Xiita no Iraque disse: "Estamos nos dirigindo a vocês, britânicos, e não ao seu governo porque vocês estão mais interessados do que seu governo e sua rainha [em libertar os cinco reféns]." A nota sugere que todos ou parte dos nove iraquianos estão presos pelas forças dos EUA, mas não houve uma informação confirmada sobre a identidade deles. No vídeo não há sinal de armas ou de militantes. A Grã-Bretanha disse que as imagens perturbam as famílias dos reféns. "Pedimos àqueles que mantêm o grupo que o liberte imediatamente", disse nota da chancelaria. "Não importa a causa, manter reféns nunca se justifica e nunca leva a progressos em nenhuma questão." (Reportagem adicional de Paul Majendie em Londres)