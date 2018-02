Grupos guerrilheiros combatem Estado Islâmico na Síria

O objetivo principal dessas guerrilhas é causar medo nas fileiras do Estado Islâmico, afirmou o líder da “Mortalha Branca” – grupo que diz ter matado mais de 100 combatentes da facção radical em ataques à província de Deir al-Zor nos últimos meses.

O nome reflete este objetivo: é uma referência à mortalha que a guerrilha afirma esperar os militantes do Estado Islâmico responsáveis por crimes contra o povo sírio, disse o chefe do grupo, Abu Aboud, em uma entrevista via Skype.

Enquanto os Estados Unidos levam adiante seus planos para treinar e equipar a oposição moderada ao presidente sírio, Bashar al-Assad, como parte de sua estratégia para enfrentar o Estado Islâmico, o surgimento de tais grupos mostra como os radicais sunitas criaram novos inimigos em solo sírio.

Abu Aboud, que se recusou a dar seu verdadeiro nome por motivos de segurança, foi comandante de um grupo insurgente antiAssad derrotado pelo Estado Islâmico, mais bem-armado e financiado, quando este assumiu o controle quase total de Deir al-Zor no início do ano.

O pequeno grupo que ele lidera agora não está em condição de causar grandes danos ao Estado Islâmico, mas acaba representando um desafio no momento em que os EUA e seus aliados alvejam o grupo com ataques aéreos na Síria e no Iraque.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, entidade sediada em Londres que monitora a guerra com fontes no país conflagrado, vem relatando um número crescente de ataques de homens armados contra alvos do Estado Islâmico na província de Deir al-Zor que, juntamente com a província de Raqqa, mais ao norte, representa o cerne da influência dos militantes radicais na Síria.

A Mortalha Branca não tem clemência com o Estado Islâmico: quando consegue sequestrar um de seus membros é somente para “liquidá-lo” mais tarde, declarou Abu Aboud.

A guerrilha opera dentro e nos arredores da cidade de Al Bukamal, na fronteira com o Iraque, uma área de importância crucial para o Estado Islâmico por ser o elo entre os territórios que controla na Síria e no Iraque.

Atualmente, o grupo conta com 300 membros, disse Abu Aboud.

“Oitenta por cento dos membros da Mortalha Branca não participaram de combates antes de eles (Estado Islâmico) surgirem. Nós os treinamos e eles se uniram a nós por causa da grande opressão que sentiram depois que o Estado Islâmico assumiu o controle”, afirmou Abu Aboud.