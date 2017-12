Segurança israelense mata dois civis após tentativa de ataque na Jordânia

JERUSALÉM - Um segurança israelense da embaixada de Israel em Amã foi atacado por um jordaniano em sua residência e respondeu a tiros, matando um terceiro homem por acidente, informou o Ministério israelense das Relações Exteriores.

O incidente aconteceu no domingo 23, quando um trabalhador jordaniano que estava na casa do israelense para instalar alguns móveis tentou matá-lo com uma chave de fenda. O guarda atirou e também acertou o proprietário do apartamento, presente no local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu, relatou o Ministério.

Ainda não está claro se o caso tem relação com as tensões dos últimos dias na região, decorrentes das novas medidas de segurança impostas por Israel aos palestinos que forem à Esplanada das Mesquitas, na Cidade Velha de Jerusalém, um dos lugares santos do Islã.

Ainda nesta segunda-feira, um palestino esfaqueou um israelense no pescoço em uma lanchonete em Petah Tikvauna, próxima a Tel Aviv, e em seguida foi detido. "Um residente de Qalqilya, de 21 anos, esfaqueou o cidadão israelense no pescoço. Ele tentou escapar, mas foi detido", informou um comunicado da polícia. A vítima, de 32 anos, não corre risco de morte. / AFP