Guarda Iraniana ameaça web e proíbe conteúdo que crie tensão

A mais poderosa força militar iraniana, a Guarda Revolucionária, ameaçou nesta quarta-feira, 17, censurar os portais de internet pela sua cobertura dos protestos e da crise eleitoral no país. Em seu primeiro comentário público desde o início das manifestações, os militares afirmaram que blogs e sites devem remover qualquer conteúdo que "crie tensão" no país ou enfrentarão ações legais.

Veja também:

Crise acirra divisão e ameaça líder supremo

Internautas fazem campanha para confundir censura

Manifestantes pró e contra Ahmadinejad saem às ruas

Irã proíbe imprensa internacional de cobrir protestos

Ali Khamenei, líder supremo, torna-se árbitro político

Para Lula, protesto é choro de ''perdedores''

Especial: Conflito eleitoral divide o Irã

Podcast: Enviado do "Estado" no Irã comenta dificuldades da imprensa

Podcast: Possibilidade de fraude na eleição é grande, diz especialista

Conheça os números do poderio militar do Irã

Altos e baixos da relação entre Irã e EUA

Especial: O programa nuclear do Irã

Especial: As armas e ambições das potências

A blogosfera e os sites de relacionamento como o Facebook e o Twitter têm sito vias vitais de comunicação entre os iranianos para informar o mundo sobre os massivos protestos no país após as eleições presidenciais da última sexta-feira. O candidato reformista derrotado Mir Hussein Mousavi acusou o governo de manipular os votos para declarar o presidente Mahmoud Ahmadinejad reeleito. A internet tornou-se ainda mais essencial desde que o governo proibiu, na terça-feira, os correspondentes estrangeiros de cobrir as manifestações e informar sobre as "ações ilegais" promovidas pela oposição nas ruas de Teerã.

A Guarda Revolucionária, elite militar que responde ao líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, assinalou através da agência estatal que os portais de internet e blogs devem eliminar qualquer tipo de material que "provoque tensão", do contrário, enfrentarão punições. Apesar das manifestações nas ruas estarem proibidas, alguns sites que apoiam Mousavi disseram nesta quarta-feira que seus partidários se reunirão em uma praça do centro da cidade. O novo protesto poderia provocar mais confrontos entre autoridades e manifestantes. A violência já provocou a morte de sete pessoas, segundo afirmam os meios estatais iranianos.

O Departamento de Estado dos EUA admitiu na terça-feira ter solicitado ao Twitter que mantenha seus serviços funcionando regularmente. O objetivo é garantir que manifestantes no Irã contrários à reeleição do presidente Mahmoud Ahmadinejad consigam trocar informações entre si e enviar notícias para fora do país livremente por meio de redes sociais virtuais.

O Twitter havia programado uma manutenção de seu sistema na segunda-feira que o deixaria fora do ar por algumas horas. No entanto, segundo funcionários americanos que pediram anonimato, a empresa decidiu postergar o reparo após a intervenção do Departamento de Estado. Segundo a companhia, a manutenção foi adiada "porque o Twitter está sendo uma importante ferramenta de comunicação no Irã".

O uso frequente da rede virtual pelos partidários do principal candidato reformista derrotado teria levado o Departamento de Estado a montar times de monitoramento do Twitter, Facebook, blogs iranianos e outros serviços virtuais. "Temos aqui gente de olho", garantiu um funcionário da diplomacia americana à rede de notícias CNN. "E tem aparecido mensagens bem interessantes."

Ian Kelly, porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, negou que intervir junto ao Twitter seja uma forma de ingerência na disputa política do Irã. "(O pedido ao Twitter) significa dar às vozes de iranianos uma chance de serem ouvidas. Um dos canais nos quais elas são essas novas mídias", disse Kelly.

Após sucessivos bloqueios do Twitter pelo governo iraniano depois das eleições presidenciais, os usuários do serviço de microblogs lançaram mais uma ação de resistência à censura. Além da divulgação de proxys alternativos para a conexão - "máscaras" que escondem a nacionalidade do internauta -, agora ganha força no site uma campanha que pede que todos os perfis tenham Teerã, capital iraniana, como cidade natal, e ajustem a data de acordo com o horário do Irã. A medida serviria para confundir os censores iranianos, que têm reprimido protestos também na internet.