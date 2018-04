Guarda Revolucionária do Irã ameaça conter manifestantes

Jovens partidários do candidato derrotado à presidência do Irã Mir Hussein Mousavi conclamaram a população a carregar velas negras com laços verdes nesta segunda-feira, 22, para demonstrar solidariedade às vítimas das recentes rebeliões, disse seu website. A Guarda Revolucionária Iraniana, a mais poderosa força militar da República Islâmica, ameaçou conter qualquer protesto contra o resultado da eleição presidencial e advertiu que os manifestantes para "uma confrontação revolucionária" se forem às ruas novamente. Cerca de 1.000 manifestantes de oposição ignoraram a ameaça e se reuniram em uma praça no centro da cidade, segundo uma testemunha.

O comunicado dos Guardas, que são vistos como os mais leais protetores do regime religioso, foi um sinal claro de qualquer novo protesto contra a reeleição do presidente linha-dura Mahmouud Ahmadinejad será combatida com vigor. A Guarda Revolucionária iraniana - que controla grande parte dos programas de defesa do Irã, ordenou que os manifestantes acabem com "a sabotagem e os distúrbios", afirmando que sua resistência é uma "conspiração" contra o Irã. Uma declaração na internet adverte que os manifestantes devem se preparar para uma "resolução e confrontação revolucionária com os guardas, a milícia Basij - seus associados paramilitares - e outras forças de segurança e disciplinares.

Também se pediu à população que uma hora depois acenda luzes e velas em lembrança de Neda, a jovem morta a tiros nos protestos enquanto falava com seu pai, e dos outros manifestantes que perderam a vida durante as mobilizações. As imagens da morte de Neda, gravadas em um telefone celular e colocadas posteriormente na internet, deram a volta ao mundo já transformaram a jovem de 16 anos em um símbolo da revolta reformista.

O site da oposição pede que motoristas devem ligar os faróis de seus automóveis por duas horas a partir das 17 horas (horário local, 9h30 em Brasília) para "demonstrar sua solidariedade às famílias dos mártires mortos nos recentes eventos". O verde tornou-se o símbolo do apoio a Mousavi, disse um político moderado que afirma que as eleições presidenciais de 12 de junho foram fraudadas em favor do atual presidente linha-dura, Mahmoud Ahmadinejad. As autoridades rejeitam as acusações.

No domingo, a TV estatal disse que pelo menos dez pessoas morreram no sábado durante confrontos com a polícia no centro de Teerã. A polícia informou que 457 pessoas foram presas em conexão aos protestos de sábado e que 40 policiais ficaram feridos. A mídia estatal, que culpou "terroristas" pela violência, havia informado anteriormente que até oito pessoas haviam sido mortas em protestos desde a divulgação dos resultados oficiais, em 13 de junho.

Em um dia de luto convocado por Mousavi na semana passada, dezenas de milhares de pessoas se reuniram no centro de Teerã na quinta-feira, muitos dos quais vestiam roupas pretas e seguravam velas.

