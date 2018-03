Hamas admite conversar com a Fatah e entregar Gaza O Hamas disse na quarta-feira que aceitaria se reconciliar com a facção Fatah, do presidente Mahmoud Abbas, e sinalizou que poderia até ceder o controle da Faixa de Gaza, conquistada em junho pelo grupo islâmico. Abbas, que tenta abrir um processo de paz com Israel, descarta o diálogo com o Hamas caso o grupo não se submeta à autoridade central e entregue a Faixa de Gaza. Israel e o Ocidente exigem também que o Hamas abandone a violência e reconheça a existência do Estado judeu. "Há um sério movimento na esfera do diálogo palestino, e concordamos em manter um diálogo com a Fatah em uma capital árabe", disse Ismail Haniyeh, que foi primeiro-ministro palestino até Abbas dissolver o gabinete de unidade nacional. "Nossa administração em Gaza é temporária", acrescentou Haniyeh em um boletim urgente divulgado em um site simpático ao Hamas. Segundo ele, as negociações ocorreriam após o Eid Al Fitr, feriado islâmico que marca o fim do mês sagrado do ramadã, na sexta e sábado desta semana. As sanções internacionais ao Hamas e o bloqueio israelense agravam a pobreza na Faixa de Gaza e criam uma pressão sobre o grupo islâmico para encontrar uma solução sem fazer concessões doutrinárias. Uma fonte oficial envolvida na mediação Hamas-Fatah confirmou que haverá uma reunião já na semana que vem, possivelmente no Cairo. Mas Ahmed Abdel-Rahman, assessor de Abbas, negou que a reunião esteja marcada e acusou o Hamas de tentar enganar a opinião pública.