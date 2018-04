Hamas alerta presidente palestino contra concessões a Israel O Hamas alertou na segunda-feira o governo do presidente palestino, Mahmoud Abbas, a não fazer concessões a Israel na conferência de paz a ser promovida pelos Estados Unidos. Falando a intelectuais árabes na capital síria, o líder do Hamas, Khaled Meshaal, disse que os rivais do grupo islâmico ameaçam o futuro ao preparar as negociações para a criação de um Estado palestino. "Nenhum palestino está autorizado a oferecer concessões. Com as divisões palestinas e a ausência de instituições, ninguém tem o direito de conduzir negociações conforme lhe convier", afirmou Meshaal. "Digo a meus irmãos em Ramallah: seu jogo é perigoso, não apostem o seu futuro político. O povo palestino não vai aceitar negociar sobre o núcleo da causa palestina como parte de um jogo destinado a fracassar." Meshaal referia-se à conferência de paz a ser promovida pelos EUA neste ano, e que segundo Abbas e Israel servirá de base para negociar a independência palestina nos territórios ocupados desde 1967 por Israel. Em visita a Ramallah na segunda-feira para preparar a conferência, a secretária de Estado dos EUA, Condoleezza Rice, disse esperar que surja um acordo ainda antes do fim do mandato do presidente George W. Bush, em janeiro de 2009. Mas Rice não deu detalhes sobre como seria possível resolver as principais questões, como as fronteiras, o futuro de Jerusalém e o destino de milhões de refugiados palestinos. Também há dúvidas sobre as chances de qualquer acordo diante do fato de que o Hamas controla a Cisjordânia, de onde expulsou em junho as forças da facção laica Fatah, de Abbas. "Os Estados Unidos e Israel jogam o mesmo jogo ao final de cada mandato de um presidente dos EUA e dizem, 'Ah, vamos esperar o próximo presidente'. O objetivo é aprofundar as divisões palestinas, ter a resistência como alvo, anexar mais terras ocupadas e tornar Jerusalém mais judia", disse Meshaal. Antes da disputa pela Faixa de Gaza, o Hamas havia decidido não se opor a eventuais negociações de Abbas com Israel, caso o objetivo fosse a devolução dos territórios ocupados e o "direito de retorno" dos refugiados palestinos a Israel. Abbas reuniu-se na semana passada em Ramallah com representantes do Hamas pela primeira vez desde junho, mas descartou negociações formais até que o grupo devolva a Faixa de Gaza. Meshaal e outros dirigentes do Hamas vivem exilados na Síria, que não decidiu ainda se participará ou não da conferência que deve ocorrer em Annapolis, na Costa Leste dos EUA.