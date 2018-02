Hamas condena anúncio de eleições palestinas

"O gabinete palestino aprovou durante sua reunião de hoje ... a realização de eleições locais em 20 de outubro de 2012 em todos os conselhos da pátria", disse a Autoridade Palestina em nota.

O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, respondeu que o grupo "considera esse passo unilateral como um abalo à reconciliação e uma decisão de escalada que iria complicar ainda mais a questão da reconciliação, e, portanto, o Hamas responsabiliza o movimento Fatah pelas consequências que possam resultar".

O Hamas e a Fatah, que domina a Cisjordânia, são inimigos desde a breve guerra civil de 2007, que deixou os territórios palestinos divididos não só geográfica como também politicamente.

Em fevereiro, os líderes das duas facções assinaram no Catar um acordo para formar um governo de unidade nacional com tecnocratas independentes, oriundos da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, e sob o comando do presidente Mahmoud Abbas (Fatah). O acordo, no entanto, não chegou a ser implementado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio da Autoridade Palestina e a rejeição do Hamas indicam que as eleições podem ser realizadas só na Cisjordânia, aprofundando a separação entre os dois territórios.

(Reportagem adicional de Nidal Al-Mughrabi)