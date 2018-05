Hamas detém procurador-geral palestino Uma força ligada ao Hamas deteve por algumas horas na quinta-feira o procurador-geral apontado pela Autoridade Palestina e que teria se recusado a cooperar com o Hamas na Faixa de Gaza. Ahmed Al Mghani, seguidor do presidente Mahmoud Abbas, da facção laica Fatah, foi demitido na quarta-feira do cargo de procurador-geral por Youssef Al Mansi, ministro da Justiça na administração do Hamas que funciona em Gaza. Islam Shahwan, porta-voz da Força Executiva do Hamas, disse que Mghani foi na quinta-feira ao gabinete do procurador-geral apesar de ter sido demitido. "Mghani confiscou arquivos e rasgou outros arquivos do gabinete e, portanto, houve uma ordem do governo para levá-lo sob custódia", disse Shahwan. O procurador, solto após algumas horas, negou ter destruído ou subtraído arquivos. "O que aconteceu foi vergonhoso demais. [A força do Hamas] invadiu a sede da promotoria-geral de forma brutal. Estavam fortemente armados e me levaram para o complexo de segurança principal", disse ele à Reuters, acrescentando que foi obrigado a assinar um documento se comprometendo a ficar em Gaza, a não reassumir suas funções e a não fazer incitações contra o Hamas pela imprensa. O Hamas assumiu em junho o controle da Faixa de Gaza, após erradicar as forças da Fatah, que continua governando a Cisjordânia ocupada. (Com reportagem de Mohammed Assadi em Ramallah)