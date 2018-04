Hamas devolve produtos, e agência da ONU retoma trabalho em Gaza A Organização das Nações Unidas disse na segunda-feira que o Hamas devolveu toda a ajuda humanitária que tinha confiscado da agência na Faixa de Gaza na semana passada. A UNRWA, agência humanitária da ONU que trabalha junto aos palestinos, disse que o retorno dos suprimentos permite a retomada de todas as suas operações em Gaza. A agência havia suspendido as importações de produtos na sexta-feira, depois de acusar o Hamas de confiscar itens humanitários duas vezes. "As autoridades do Hamas em Gaza devolveram aos depósitos da ONU de Gaza e Rafah todos os itens humanitários", disse Christopher Gunness, porta-voz da UNRWA. A agência acusou o Hamas de levar cobertores, comida e outros itens de um depósito, além de 10 caminhões. O Hamas negou ter confiscado os produtos.