Hamas diz ao Egito que pode discutir trégua com Israel O Hamas disse na sexta-feira que informou a autoridades egípcias que estaria disposto a considerar um cessar-fogo com Israel em caso de suspensão do bloqueio israelense e das operações militares na Faixa de Gaza. O grupo islâmico também discutiu nesta semana com o Egito a possibilidade de uma troca de prisioneiros que levaria à libertação do soldado israelense Gilad Shalit, capturado pelo Hamas em 2006, e de centenas de palestinos presos, segundo Sami Abu Zuhri, dirigente do grupo. Fontes próximas ao Hamas disseram que o Egito, que mediou uma trégua que durou um ano em 2005, queria sondar as posições do Hamas antes de realizar possíveis negociações com Israel. Mahmoud al-Zahar, outro dirigente do Hamas, viajou na quinta-feira ao Egito para retomar o diálogo com o governo local sobre a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, cuja cerca foi parcialmente destruída por militantes no mês passado para que a população pudesse passar e fazer compras, burlando o bloqueio israelense. "O Hamas disse não ter objeções a estudar a questão [da trégua] se a ocupação israelense parar todas as formas de agressão contra nossa gente e suspender o cerco", disse Abu Zuhri. O Hamas assumiu em junho o controle da Faixa de Gaza, expulsando as forças da Fatah, a facção laica do presidente Mahmoud Abbas. Israel, que meses depois retomou o processo de paz com Abbas, vem ampliando as sanções contra Gaza, já que o Hamas se recusa a reconhecer a existência do Estado judeu e a negociar a paz. (Texto de Nidal al-Mughrabi)