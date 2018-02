Hamas diz ter lançado foguetes em poço de gás offshore de Israel

Os militares de Israel disseram que nenhum míssil atingiu alguma plataforma de gás no mar.

O braço armado do Hamas, envolvido em uma guerra de seis semanas com Israel, declarou em seu site ter lançado dois foguetes contra o poço de gás Noa, de propriedade da Nobel Energy e da Delek .

O poço Noa localiza-se em Yam Tethys, campo de gás quase esgotado a noroeste da Faixa de Gaza. “O gás está bombeando, está tudo normal”, disse um porta-voz da Nobel em um comunicado por email. A Delek não comentou de imediato.

Embora o Noa esteja tecnicamente dentro do alcance dos projéteis do Hamas, as armas não têm precisão e as chances de atingirem uma plataforma relativamente pequena no mar são extremamente baixas.

Por outro lado, as reservas israelenses de gás em alto mar têm atraído grande investimento estrangeiro, e acredita-se que a Marinha proporciona uma proteção robusta à indústria.

Durante conflito recente, estilhaços de um foguete do Hamas caíram perto do Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, levando companhias aéreas dos Estados Unidos e da Europa a suspender voos – um golpe na economia e na reputação de Israel.

Um cessar-fogo entre Israel e os militantes do Hamas, que controlam Gaza, terminou na terça-feira, sem sinal de qualquer acordo de paz duradouro em vista.

(Por Nidal al-Mughrabi, Noah Browning e Steven Scheer)