Hamas e Fatah mataram inocentes na Faixa de Gaza, diz relatório O Hamas e a Fatah cometeram "graves violações" das leis internacionais na rápida guerra civil travada em junho dentro da Faixa de Gaza, afirmou na terça-feira um grupo palestino de defesa dos direitos humanos, detalhando vários casos de execuções extrajudiciais. Em um novo relatório, o Centro Palestino para os Direitos Humanos (PCHR) disse que 161 palestinos, entre os quais 41 civis, foram mortos durante os combates travados de 7 a 14 de junho. Ao final do conflito, o Hamas, um grupo islâmico, assumiu o controle do território, expulsando dali as forças da Fatah, um grupo secular. "Os dois lados cometeram graves violações de cláusulas constantes das leis internacionais e referentes aos conflitos internos armados, incluindo assassinatos extrajudiciais e dolosos, além de casos nos quais combatentes e civis foram alvejados após terem sido capturados", disse o PCHR. Em alguns episódios, pessoas foram capturadas por homens armados dentro de suas casas e os corpos delas apareceram mais tarde em áreas remotas. "O PCHR também documentou vários casos nos quais militantes executaram pessoas feridas quando essas pessoas saíam de hospitais", afirmou o relatório de 105 páginas, citando o testemunho de parentes dos mortos. Ao menos duas pessoas -- um combatente da Fatah e um membro do Hamas -- morreram após terem sido empurradas do alto de prédios, disse a entidade, principal grupo palestino de defesa dos direitos humanos na Faixa de Gaza. Segundo a organização, militantes "negligenciaram a vida de civis" ao transformarem o terraço de prédios de apartamento em bases de ataque e ao montarem barreiras em áreas de grande densidade populacional. "Dezenas de casas foram destruídas e muitas casas e apartamentos ficaram danificados", afirmou o relatório. O PCHR conclamou tanto o Hamas quanto a Fatah a formarem comitês independentes de investigação a fim de analisar a conduta de seus combatentes durante os conflitos. Manifestando-se sobre o documento, Sami Abu Zuhri, uma autoridade do Hamas, disse que o PCHR deixou de examinar "os assassinatos e os atos de sabotagem" cometidos antes dos conflitos de junho pelos serviços de segurança controlados pela Fatah. "Portanto, os incidentes (de junho) foram uma resposta às práticas dos serviços de segurança", afirmou. Segundo Hazem Abu Shanab, um líder da Fatah, a facção defende a tomada de ações legais contra "todos os que violaram (a lei)", independentemente de sua filiação.