Hamas elogia 'novo espírito' do presidente palestino O líder do Hamas na Faixa de Gaza elogiou na quinta-feira o "novo espírito" de diálogo demonstrado pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas, mas disse que não está claro até que ponto o cisma entre as facções está sendo superado. Assessores de Abbas negaram que ele tenha aberto mão das pré-condições para um diálogo com o grupo islâmico, como ele dava a entender num discurso na quarta-feira. A movimentação política coincide com o aniversário da ocupação israelense dos territórios palestinos, em 1967, e também com o primeiro ano do governo do Hamas em Gaza, depois de erradicar de lá as forças da facção Fatah, de Abbas. O cisma dificulta a negociação de paz do presidente palestino com Israel, à qual o Hamas se opõe. Por outro lado, o rompimento com o Hamas levou ao fim das sanções ocidentais e israelenses contra a Cisjordânia, que permanece sob o controle da Fatah. Ismail Haniyeh, líder do Hamas que foi primeiro-ministro até ser demitido por Abbas, há um ano, disse: "Saudamos o apelo do presidente Abu Mazen [codinome de Abbas] por um diálogo nacional e abrangente, e vemos positivamente o novo espírito que apareceu no discurso". "Nossas mãos estão estendidas aos nossos irmãos na pátria [...]. Confirmamos nossa prontidão em fazer o diálogo ocorrer o mais breve possível e em demonstrar a flexibilidade necessária de todas as partes." Abbas, que até agora exigia a devolução do controle de Gaza como pré-condição, propôs na quarta-feira um diálogo "nacional e abrangente." Mas assessores dele disseram que o presidente estava apenas propondo discussões sobre a implementação de uma iniciativa diplomática do Iêmen que prevê a entrega da Faixa de Gaza. "A posição do presidente Abbas não mudou," disse o negociador Saeb Erekat. "É errado dizer que Abbas não exige mais o fim do golpe do Hamas para encerrar as divisões." Mas, depois do pronunciamento de Haniyeh, um dirigente da Fatah, Azzam Al Ahmad, afirmou: "Saudamos qualquer abordagem positiva e esperamos que a disposição de Haniyeh se traduza em medidas práticas". Ele deixou claro, porém, que Abbas exige submissão. "O diálogo deve ser na base de uma autoridade, uma arma e uma lei".