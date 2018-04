Hamas impõe novas condições para reconciliação com Fatah

Abbas e Khaled Meshaal, líder político do Hamas no exílio, concordaram no Catar no início deste mês a formar um governo de união liderado pelo presidente que conta com o apoio do Ocidente.

Em um racha com a liderança do grupo islâmico, porém, as autoridades do Hamas na Faixa de Gaza, que é governada pelo grupo, criticaram duramente o acordo, em especial a cláusula que diz que Abbas seria primeiro-ministro e presidente.

Durante uma reunião interna presidida por Meshaal no Cairo na quarta-feira, as autoridades do Hamas se uniram em torno de novas exigências, disse uma autoridade palestina envolvida nas conversações. Parece praticamente certo que Abbas rejeite as novas condições.

"O Hamas exigiu ficar com os ministérios-chave do novo governo, incluindo o Ministério do Interior", disse a autoridade. "Ele também exigiu que não haja mudança na estrutura dos serviços de segurança da Faixa de Gaza."

O Ministério do Interior supervisiona os serviços de segurança dirigidos pelo Hamas. O analista político palestino Samir Awad disse que os novos termos provam que o grupo "não está preparado para deixar o controle de Gaza", território capturado do Fatah em confrontos em 2007.

Abbas tenta formar um governo de união com políticos independentes e tecnocratas para garantir que ele não seja boicotado pelo Ocidente, que doa fundos essenciais à Autoridade Palestina, e recusa-se a negociar com o Hamas devido à sua hostilidade com relação a Israel.

Outras demandas que surgiram da reunião no Cairo incluem a nomeação de um vice para Abbas que fique em Gaza e tornar sua indicação como primeiro-ministro condicional a um voto de confiança no Parlamento palestino.

O Legislativo não tem uma sessão desde o colapso, há cinco anos, de um breve governo de união palestino.

(Reportagem adicional de Ali Sawafta, em Ramallah)