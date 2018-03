Hamas parabeniza Hezbollah por troca de presos com Israel

O Movimento de Resistência Islâmica Hamas felicitou nesta quarta-feira, 16, a milícia xiita Hezbollah pela troca de presos com Israel, qualificando como uma "vitória para a resistência" e o grupo libanês. Veja também: Israel e Hezbollah iniciam troca de prisioneiros DNA confirma que corpos são de israelenses, diz TV O Hezbollah transferiu no começo da manhã a Israel dois caixões com os restos dos soldados israelenses Eldad Regev e Ehud Goldwasser, que precisam agora ser identificados. "Esta é uma grande vitória para a resistência e para o Hezbollah, e será uma festa para os prisioneiros e suas famílias", manifestou em Gaza o porta-voz do movimento Sami Abu Zuhri. Se a identidade dos militares for confirmada, Israel entregará cinco prisioneiros libaneses vivos e os restos mortais de 199 milicianos que perderam a vida em combate. Entre os presos que o Estado judeu prometeu libertar está Samir Kuntar, que recebeu cinco condenações à prisão perpétua e mais 47 anos de prisão adicionais pela morte de um policial, um civil e uma de suas filhas, em um ataque em 1979 na cidade israelense de Nahariya (norte do país). "A libertação de Kuntar e dos outros prisioneiros com longas condenações rompe a teoria da ocupação (Israel) de que este tipo de detido não pode ser libertado", afirmou Abu Zuhri. O porta-voz do movimento islâmico disse ainda que "o Hamas redobra todos os esforços para garantir a libertação de prisioneiros com sentenças longas". O Hamas mantém em seu poder o soldado israelense Gilad Shalit, capturado em junho de 2006 por três milícias, entre elas o braço armado do movimento, durante um ataque a uma base militar. "Dizemos à família de Gilad Shalit que o único responsável pela demora de seu retorno para casa é (Ehud) Olmert", disse Abu Zuhri, em referência ao primeiro-ministro israelense. O grupo islâmico exige o Estado judeu liberte mil palestinos, além de mulheres, crianças, doentes e idosos presos, em troca de Shalit.