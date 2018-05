Hamas prende 2 suspeitos pela morte de ativista italiano

Gaza, 16 abr - O Ministério do Interior do Governo do Hamas na Faixa de Gaza informou neste sábado, 16, que foram detidos dois novos suspeitos pelo assassinato do ativista italiano Vittorio Arrigoni, encontrado morto na madrugada desta sexta-feira após ser sequestrado no dia anterior por um grupo salafistas pró-Jihad.

"As forças de segurança detiveram dois suspeitos que estão sendo interrogados e continuam perseguindo todos os militantes do grupo que realizou o sequestro e assassinato do ativista italiano", indica um comunicado divulgado pelo Ministério do Interior do Hamas.