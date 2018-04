Hamas reitera que só soltará Shalit em troca de presos

Moussa Abu Marzook, um dos líderes do Hamas, acusou as autoridades israelenses de descumprirem as condições para a trégua bilateral e reiterou que seu grupo só libertará o soldado Gilad Shalit se Israel soltar centenas de palestinos presos. Em declarações publicadas nesta sexta-feira, 20, pelo diário britânico "The Guardian", o dirigente do Hamas recusa que se vincule o levantamento do bloqueio à Gaza à libertação do soldado israelense e insiste que seu movimento "não mudará de posição". "Israel, Egito e Hamas sabem há dois anos que o tema de Shalit é totalmente independente de qualquer outro", diz Marzook, que se diz disposto a negociar sobre o soldado israelense, mas sem ligá-lo a outros assuntos. Segundo o "Guardian", Marzook deu a entender que o Hamas poderia dar mais informações sobre o soldado caso Israel transferisse a celas normais os presos palestinos, liberasse mulheres doentes e informasse sobre dois militantes do movimento islâmico supostamente sequestrados por israelenses. Ataques Milicianos palestinos na Faixa de Gaza dispararam esta manhã dezenas de bombas contra território israelense, que não causaram danos e não deixaram vítimas, informa a imprensa local. Essa última série de bombas atingiu no começo da manhã campos abertos da região de Eshkol, área divisória com a Faixa de Gaza. Pouco antes, um foguete Qassam disparado de Gaza caiu em território palestino em uma zona próxima à fronteira com Israel, ainda segundo a imprensa israelense. Outros dois foguetes similares foram disparados na tarde desta quinta-feira de Gaza e atingiram as imediações do povoado israelense de Sderot, sem causar vítimas.