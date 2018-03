Hamas suspende negociação para trocas de prisioneiros com Israel O Hamas disse na sexta-feira que vai suspender as negociações indiretas de troca de presos com Israel, citando violações israelenses da trégua declarada em Gaza. Os líderes islâmicos do Hamas acusaram Israel de ser muito devagar na implementação de um acordo de trégua que incluiria um aumento gradual da passagem de mercadorias pela Faixa de Gaza. Israel fechou brevemente suas fronteiras e suspendeu os carregamentos como resposta aos ataques de foguetes feitos por palestinos depois que o cessar-fogo começou, no mês passado. Autoridades do Hamas deviam viajar ao Cairo neste fim de semana para as conversas mediadas pelo Egito, que tinham o objetivo de libertar o soldado israelense Gilad Shalit, em troca de palestinos presos em Israel. O Hamas quer que cerca de 1.400 prisioneiros sejam libertados, um terço deles condenados a prisão perpétua, em troca da liberdade de Salit, sequestrado pelo Hamas e por dois outros grupos militantes em uma ataque à fronteira, em 2006. "O Hamas decidiu suspender as negociações do caso Shalit por causa do não-comprometimento de Israel com o acordo de paz", disse Sami Azbu Zuhri, autoridade do Hamas, à Reuters. "Não há como começar estas conversas antes que as obrigações de paz sejam implementadas (por Israel)", disse. Autoridades do Hamas disseram ter recebido um convite para visitar o Cairo, mas afirmaram que "nada foi feito para que uma delegação do Hamas parta logo". Mark Regev, autoridade do governo israelense, disse que parte do acordo de cessar-fogo dizia que os esforços para libertar Shalit teriam de continuar. Regev não quis dar mais detalhes. Israel respondeu aos foguetes fechando as fronteiras usadas para levar suprimentos a Gaza, tomada pelo Hamas das mãos do Fatah, grupo do presidente Mahmoud Abbas, há um ano. As fronteiras foram fechadas também na terça-feira depois de um ataque de foguete semelhante, mas foram reabertas na quarta. Essas áreas costumam ser fechadas no fim de semana, do fim de sexta à manhã de domingo. "Como podemos negociar um segundo acordo antes que o primeiro seja implementado?", disse à Reuters Osama al-Muzaini, importante autoridade do Hamas envolvida nas negociações de Shalit. Israel disse que quer avançar nas conversas sobre Shalit e que a decisão do Hamas pode influenciar as conversas sobre a abertura da fronteira de Rafah, com o Egito -- o que, segundo Israel, só pode acontecer caso haja algum progresso no caso Shalit.