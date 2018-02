Helicóptero da Otan aterrissa de emergência ao ser atacado

Um helicóptero da Otan que transportava um governador afegão teve que realizar uma aterrissagem de emergência após sofrer um ataque com lança-granadas no sul do Afeganistão, informou neste domingo, 18, à Agência Efe o próprio governador. O fato aconteceu no sábado, quando o helicóptero se dirigia a uma mesquita da cidade de Moussa Qala, no conflituoso distrito de Helmand (sul), segundo o governador Ghulab Mangal, que viajava no aparelho. "Certamente eu era o objetivo do ataque, mas os inimigos do Afeganistão falharam", disse Mangal. As autoridades usam a expressão "inimigos do Afeganistão" para referir-se aos insurgentes talibãs, com uma ativa presença na província de Helmand. O helicóptero foi atacado de terra com uma lança-granadas e teve que fazer uma aterrissagem de emergência, embora não houvesse feridos. Mangal, junto com vários funcionários e militares britânicos, retornou em outro helicóptero à capital da região, Lashkargah.