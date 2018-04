Hezbollah ameaça 'guerra aberta' com Israel O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ameaçou lançar uma "guerra aberta" contra Israel após acusar o Estado judaico de ter matado um importante comandante do grupo que constava de uma lista norte-americana com os criminosos mais procurados. "Sionistas, se vocês desejam esse tipo de guerra aberta, então que o mundo todo saiba: que essa seja uma guerra aberta", disse Nasrallah às pessoas presentes no funeral de Imad Moughniyah, uma lenda para o Hezbollah, mas um dos homens mais procurados por Israel e pelos Estados Unidos por planejar ataques que mataram centenas de pessoas. Moughniyah, caçado pelos israelenses e norte-americanos havia duas décadas, foi morto na explosão de uma bomba em Damasco, na terça-feira. O Hezbollah, um grupo islâmico xiita, e seu maior aliado, o Irã, acusaram Israel de tê-lo matado. O governo israelense rebateu a acusação, apesar de o Mossad (serviço secreto de Israel) tentar havia bastante tempo assassiná-lo. Mesmo antes de Nasrallah discursar, o Estado judaico, temendo uma represália, colocou suas embaixadas e outras instalações no exterior em alerta máximo e aumentou o número de soldados estacionados na fronteira com o Líbano. "Temos o direito, na condição de seres humanos, de nos defendermos e, se Deus quiser, faremos o que for necessário para defender nossos irmãos, nossos líderes, nosso povo e nosso país", afirmou Nasrallah à multidão por meio de um aparelho de videoconferência. Segundo o líder do Hezbollah, as investigações iniciais do grupo apontavam para a participação de Israel no ataque. Nasrallah não ofereceu maiores detalhes, mas disse que a ação havia ocorrido fora "do campo de batalha natural" -- os dois lados da fronteira israelo-libanesa. O dirigente do Hezbollah afirmou que, apesar de representar um golpe doloroso, o assassinato não enfraqueceria o grupo ou sua estrutura militar. Visivelmente emocionado, Nasrallah disse que Moughniyah havia desempenhado um papel importante na guerra de 34 dias travada entre o Hezbollah e Israel em 2006. Naim Kassem, vice de Nasrallah, comandou as orações realizadas em torno do caixão de Moughniyah, ao lado de outros membros da liderança do Hezbollah, em uma mesquita do sul de Beirute. Homens vestidos com uniformes militares carregaram o caixão, envolto na bandeira amarela do Hezbollah, em uma procissão funerária acompanhada por dezenas de milhares de homens e mulheres. À frente da procissão, seguiu uma banda militar. O ministro iraniano das Relações Exteriores, Manouchehr Mottaki, participou do funeral e leu uma nota de condolência assinada pelo presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad. Refletindo as profundas divisões existentes no Líbano, o enterro de Moughniyah aconteceu pouco depois de uma manifestação anti-Síria realizada pela coalizão governista para marcar os três anos da morte do ex-primeiro-ministro Rafik al-Hariri. Uma grande multidão, agitando bandeiras libanesas, reuniu-se sob forte chuva, na praça dos Mártires, no centro de Beirute, para ouvir discursos proferidos por líderes anti-Síria, entre os quais o filho e herdeiro político de Hariri, Saad al-Hariri. Hariri disse que sua mão estava estendida para a oposição pró-Síria a fim de que colocassem fim ao embate de 15 meses responsável por aprofundar as divisões internas do país e deixar o Líbano sem um presidente desde novembro. (Reportagem adicional de Tom Perry, Laila Bassam em Beirute, Dan Williams em Jerusalém)