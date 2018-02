Hezbollah diz que situação voltará ao normal no Líbano

O Hezbollah (Partido de Deus) assegura que "as coisas voltarão ao normal" no Líbano agora que o governo reverteu as medidas que desencadearam dias de sangrentos confrontos, afirmou o vice-líder do grupo. Os comentários do xeque Naim Kassem foram feitos depois de uma reunião entre representantes do Hezbollah e de uma delegação árabe que viajou ao Líbano para buscar uma solução para a pior crise vivida pelo Líbano desde o fim da guerra civil (1975-1990). Veja também: Entenda as divisões e a crise política "A reversão pelo gabinete das duas medidas é um passo natural para que as coisas voltem a ser como eram antes", afirmou Kassem "Queremos um acordo político que leve, no fim, a uma situação na qual não haja vencedores nem vencidos.". As medidas às quais se refere o vice-líder do Hezbollah foram tomadas na semana passada. Na ocasião, o governo libanês, pró-Ocidente, demitiu o chefe de segurança do aeroporto de Beirute por supostos vínculos com o Hezbollah e declarou ilegal a rede de telecomunicações militares mantida pelo grupo. Tais decisões foram interpretadas pelo Hezbollah como uma declaração de guerra, o que levou a uma onda de violência durante a qual 65 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. O governo libanês cancelou essas duas decisões na quarta-feira e manifestou a esperança de que, com a reversão, seja possível também um acordo para solucionar uma crise política iniciada há um ano e meio. O Líbano está sem presidente desde novembro do ano passado.