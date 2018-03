Hezbollah e Israel trocam corpos de combatente mortos O Hezbollah entregou os corpos de dois soldados israelenses para a Cruz Vermelha, nesta quarta-feira, em troca de libaneses mantidos presos em Israel, em um acordo considerado como uma vitória pela guerrilha xiita. Dois anos após a captura dos soldados, que detonou uma guerra de 34 dias com o Hezbollah na qual foram mortas 1.200 pessoas no Líbano e 159 israelenses, muitos israelenses vêem o acordo como uma obrigação dolorosa. Os dois caixões pretos foram descarregados de um veículo do Hezbollah em uma base das forças de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) localizada na fronteira Israel-Líbano, depois de uma autoridade da guerrilha, Wafik Safa, ter dito pela primeira vez que os reservistas do Exército Ehud Goldwasser e Eldad Regev estavam mortos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC) transportou os caixões para dentro de Israel. Safa disse mais tarde que testes de DNA realizados pelo ICRC haviam confirmado a identidade dos soldados. O Exército israelense afirmou ter iniciado seu próprio procedimento de verificação. "Estamos agora entregando ao ICRC esses dois soldados israelenses aprisionados, que foram capturados pela resistência islâmica no dia 12 de julho de 2006", disse Safa na fronteira. "O lado israelense entregará agora o grande mujahid (guerreiro sagrado) árabe Samir Qantar e seus companheiros ao ICRC." Segundo o acordo mediado por uma autoridade da inteligência alemã nomeada pela ONU, Israel deve libertar Qantar e quatro outros prisioneiros. Qantar cumpria pena de prisão perpétua pela morte de quatro israelenses, entre os quais uma menina de 4 anos de idade e o pai dela, em uma ataque realizado por uma guerrilha palestina contra uma cidade de Israel, em 1979. Os pais dos dois soldados israelenses falaram sobre a dor de ver as imagens de TV com os caixões de seus filhos. "Não é fácil ver isso, apesar de não ser uma grande surpresa. Mas foi difícil, sem dúvida, enfrentar essa realidade", afirmou Shlomo Goldwasser, à Rádio Israel. Zvi Regev disse à Rádio do Exército: "Fiquei muito emocionado quando vi aquilo. Não conseguimos assistir à cena por muito tempo. Aquilo era algo terrível de se ver, realmente terrível. Eu sempre fui otimista, e eu sempre tive a esperança de que me encontraria novamente com Eldad e o abraçaria." Safa disse que mais tarde Israel havia entregado, via ICRC, os corpos de oito combatentes do Hezbollah mortos na guerra de 2006 e os corpos de quatro palestinos, entre os quais o de Dalal Mughrabi, uma guerrilheira que liderou uma violenta investida contra Israel em 1978. Os quatro contam-se entre os quase 200 árabes mortos ao tentarem atacar o território israelense e cujos corpos devem ser transferidos para o Líbano como parte da troca. O Hezbollah devolverá também os restos mortais dos soldados israelenses mortos no sul do Líbano. O acordo prevê ainda que Israel liberte vários palestinos de suas prisões, em uma data vindoura, como favor ao secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. (Reportagem adicional de Tom Perry e Nadim Ladki em Beirute, Jeffrey Heller e Dan Williams em Jerusalém e Nidal al-Mughrabi em Gaza)