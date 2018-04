Hezbollah e partido xiita do Iraque se unem contra ameaças

O líder do Hezbollah, grupo xiita do Líbano, e o chefe do maior partido xiita do Iraque estão trabalhando pela união das organizações pelo que chamam de ameaças ao Oriente Médio.

O xeque Hassan Nasrallah e Ammar al-Hakim, que coordena o Supremo Conselho Islâmico do Iraque, instituição apoiada pelo Irã, se encontraram nesta quarta-feira, 20, em Beirute. Tanto o Hezbollah quanto o partido iraquiano são aliados de Teerã.

Um comunicado do Hezbollah publicado a partir de Beirute informa que os dois discutiram a importância da unidade perante as crescentes ameaças e divisões na região. O documento destaca a necessidade de confrontar "projetos" sectários que só favorecem os "inimigos da região".

Al-Hakim está em uma viagem ao Líbano e já se encontrou com diversas autoridades do país.