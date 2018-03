Hezbollah entregará corpos de israelenses mortos em 2006

O grupo radical xiita libanês Hezbollah entregou neste domingo a representantes da Cruz Vermelha Internacional os restos mortais de soldados israelenses mortos durante a guerra com o Líbano, em 2006. A notícia foi dada por um porta-voz da organização ao canal de televisão libanês "Al Manar", ligado ao Hezbollah. A ação coincide com a chegada ao Líbano de Nissim Nasser, de origem judaico-libanesa e que esteve seis anos detido pelas autoridades israelenses por suposta espionagem e colaboração com o grupo. Ele foi liberado neste domingo.