Hezbollah escolhe sucessor de comandante assassinado O grupo libanês Hezbollah já escolheu o sucessor de seu comandante Imad Moughniyah, assassinado na Síria nesta semana, afirmou na sexta-feira um membro das forças de segurança do Líbano. Segundo essa fonte, a nomeação ocorreu horas depois de ter sido anunciada a morte de Moughniyah, na explosão de um carro-bomba em Damasco, na terça-feira. O membro das forças de segurança libanesas não identificou o homem agora responsável por comandar o bem armado exército do Hezbollah. Uma investigação conjunta sobre o atentado, da qual participam os sírios, os iranianos e o Hezbollah, já estava avançada e suspeitos de participação no ataque foram detidos na capital da Síria, afirmou a fonte. O grupo guerrilheiro e seu maior aliado, o Irã, acusaram Israel de ter matado Moughniyah, que constava de uma lista dos Estados Unidos com os criminosos mais procurados do mundo. O governo israelense negou ter participado da ação, apesar de o Mossad (serviço secreto de Israel) caçar o militante havia duas décadas. "Um sucessor de Imad Moughniyah foi nomeado, o que é natural", disse a fonte, que não quis ter sua identidade revelada. "É assim que o Hezbollah funciona. Eles agem rapidamente para escolher os sucessores de seus dirigentes mortos." O membro dos serviços de segurança libaneses disse que o sucessor era um dos dois nomes aventados por meios de comunicação de Israel. O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ameaçou lançar uma "guerra aberta" contra os israelenses em retaliação pelo assassinato. Moughniyah era o encarregado do órgão de segurança do Hezbollah. Ele ficou famoso dentro do grupo devido a uma série de ataques contra alvos israelenses e ocidentais ocorrida no Líbano, na década de 1980.