Hezbollah tem que provar que israelenses estão vivos, diz ONU

Os países-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) devem insistir para que o grupo libanês Hezbollah produza evidências de que os dois soldados israelenses que sequestrou há um ano ainda estão vivos, disse um enviado da ONU na quarta-feira. Ehud Goldwasser e Eldad Regev foram sequestrados por militantes do Hezbollah em 12 de julho do ano passado, numa operação do grupo dentro de Israel. A captura dos soldados deflagrou uma guerra que durou 34 dias e matou 1.200 libaneses e 160 israelenses. O enviado da ONU para o processo de paz no Oriente Médio, Michael Williams, que está deixando o cargo, disse ao Conselho de Segurança que sua última conversa na região foi com a mulher de Goldwasser, Karnit. "Eu tenho de dizer, com profundo pesar pessoal --porque eu fiz esforços consideráveis nesta questão-- que mais de 13 meses após o sequestro deles, ainda não pudemos estabelecer provas de vida", disse. "Não digo bem libertação e repatriação dos prisioneiros. Digo prova de vida", disse Williams. Ele acrescentou que os países que têm relações com o Hezbollah devem "fazer um apelo para que o grupo obedeça os padrões humanitários básicos --essa prova de vida dos prisioneiros deve sempre ser apresentada". Williams fez essas declarações durante o debate mensal sobre o Oriente Médio, do qual participa 35 países do Conselho. REUTERS ES