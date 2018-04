Hillary discute plano de paz com colega israelense

A secretária de Estado americana,Hillary Clinton, se reúne nesta quarta-feira com seu colega israelense, Avigdor Lieberman, para discutir as perspectivas de paz com os palestinos e a possibilidade de reativar as negociações.

o encontro bilateral, marcado para as 15 horas (de Brasília), acontecerá depois de o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, concordar em discurso retomar as negociações de paz, ao apoiar pela primeira vez a criação de um Estado palestino, embora com estritas condições.

O líder da extrema direita e ministro de Exteriores de Israel se reunirá com a chefe da diplomacia americana após ter se encontradoem Luxemburgo com líderes da União Europeia (UE), a quem assegurou que seu governo está disposto a iniciar "imediatamente" um diálogo com os palestinos.

Na ocasião também afirmou que Israel está "aberto" a escutar "qualquer pedido" na mesa de negociação.

Netanyahu exigiu no domingo em seu discurso que os palestinos reconheçam Israel como um Estado judeu e descartou o controle partilhado de Jerusalém.

Além disso, exigiu a desmilitarização dos palestinos e não se comprometeu com o fim da construção de assentamentos em terras ocupadas por Israel.