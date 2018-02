Hillary diz a Irã que repense sua 'perigosa' política nuclear

"O Irã deixa a comunidade internacional sem escolha a não ser impor custos maiores para seus passos provocativos. Juntos, estamos encorajando o Irã a reconsiderar suas perigosas decisões políticas", afirmou Clinton em discurso na capital do Catar.

"Estamos agora trabalhando ativamente com nossos parceiros regionais e internacionais, no contexto de nossa aproximação, para preparar e implementar novas medidas para convencer o Irã a mudar o curso", acrescentou, falando no Fórum Mundial Islã-Estados Unidos, em Doha.

(Por Arshad Mohammed e Regan E. Doherty; Texto de Cynthia Johnston)