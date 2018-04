Hillary espera que eleição do Irã reflita o desejo da população

A secretária de Estado norte-americana, Hillary Clinton, disse neste sábado, 13, que os Estados Unidos estavam monitorando o resultado das eleições no Irã e espera que os resultados reflitam o desejo do povo iraniano.Sem se referir a informações de irregularidades na eleição, Hillary disse que, como o restante do mundo, os Estados Unidos estavam observando para ver o que o povo do Irã decidiu. "Nós obviamente esperamos que o resultado reflita o verdadeiro desejo do povo iraniano", disse Hillary, em uma curta visita ao Canadá.

Já a Casa Branca informou que está acompanhando de perto as denúncias de irregularidades nas eleições realizadas na sexta-feira, que incluem acusações de uma fraude generalizada nas urnas. "Seguimos observando a situação muito de perto, incluindo os relatórios sobre irregularidades", afirmou em comunicado o porta-voz oficial, Robert Gibbs. Ele assegurou que, assim como o resto do mundo, o governo norte-americano comemora o "vigoroso debate e o entusiasmo" gerado pelas eleições iranianas, principalmente entre os mais jovens do país.

Acabando com as expectativas dos Estados Unidos de uma mudança na liderança, o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad foi reeleito, com 62,6% dos votos em uma eleição que seu mais próximo rival, o ex-primeiro-ministro Mirhossein Mousavi chamou de "charada perigosa". "Nós acompanhamos de perto o entusiasmo e o debate bastante vigorosos que ocorreram na expectativa das eleições iranianas", disse Hillary, em uma coletiva de imprensa com o ministro das Relações Exteriores do Canadá, Lawrence Cannon.

Cannon disse que seu país ficou preocupado com as notícias de problemas na votação e intimidação. "O Canadá está profundamente, profundamente preocupado com as notícias sobre irregularidades na eleição iraniana. Ficamos preocupados com notícias de intimidação dos gabinetes dos candidatos da oposição pelas forças de segurança", disse Cannon.

A vitória de Ahmadinejad pode complicar os esforços do presidente norte-americano Barack Obama com Teerã e irá desapontar as principais potências que procuram convencer o Irã a suspender os trabalhos nucleares, que o Ocidente suspeita terem como objetivo a produção de bombas.

Em Washington, uma autoridade dos EUA disse à Reuters que os EUA pediram ao Irã que resolva pacificamente qualquer disputa em relação à eleição presidencial, e que Teerã deve "agarrar a oportunidade" e ter um diálogo direto com os norte-americanos. "Encorajamos o governo iraniano a agarrar essa oportunidade para se engajar diretamente com os Estados Unidos, disse a autoridade.