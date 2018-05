Hillary pede que Otan mantenha unidade na Líbia

BERLIM - A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, estimulou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a manter sua unidade na Líbia. Hillary afirmou nesta quinta-feira, 14, que o líder líbio Muamar Kadafi tenta testar o empenho da aliança na campanha aérea conduzida pelo Ocidente contra suas forças.

"À medida que nossa missão prossegue, manter nosso empenho e nossa unidade só se torna mais importante", disse Hillary em comentários preparados para um encontro de ministros das Relações Exteriores da Otan em Berlim em meio a sinais de tensão dentro da aliança. "Kadafi está testando nossa determinação."

Hillary discursou depois que a França e a Grã-Bretanha disseram que a Otan precisa fazer mais para impedir que as forças de Kadafi ataquem cidades grandes e pequenas em poder dos rebeldes.

Ela afirmou que a coalizão internacional está "aumentando a pressão e aprofundando o isolamento do regime de Kadafi", e pediu esforços para "apertar o cerco àqueles que o cercam."

Hillary reafirmou o comprometimento dos Estados Unidos com a campanha militar, mas não chegou a assinalar um papel maior para seu país, e pediu maior pressão política, diplomática e econômica para forçar a renúncia do líder líbio.

"Precisamos ver Kadafi sair. Só então pode ocorrer uma transição viável."

Otan pretende completar missão

Após as declarações de Hillary, a Otan se comprometeu a fornecer "todos os recursos necessários" e manter seus ataques aéreos na Líbia enquanto Kadafi continuar danificando e ameaçando à população.

O secretário-geral da organização, Anders Fogh Rasmussen, em entrevista coletiva, deixou claro que os aliados estão "determinados" a completar com sua missão de proteger aos civis.

Os ministros de Relações Exteriores reunidos em Berlim concordaram que os objetivos na Líbia não estarão completados até que Kadafi tenha parado os ataques, que suas forças tenham se retirado das ruas e o apoio humanitário à população tenha entrado no país.

Rasmussen admitiu, entretanto, que a Otan precisa de mais aviões reparados para bombardeios de "precisão" na Líbia com os quais possa eliminar alvos do regime de Kadafi.

Segundo o secretário-geral, a Otan tem, "no conjunto, os ativos necessários para desenvolver a missão na Líbia, mas necessita de alguns caças com mais capacidade para atacar com precisão as unidades de Kadafi que se escondem em regiões povoadas evitando baixas civis".

Intervenção

A Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou uma intervenção na Líbia para que os civis fossem protegidos. Atualmente, as operações são comandadas pela Otan.

A revolta contra Kadafi começou há pouco menos de dois meses, inspirada nos levantes que derrubaram ditaduras no Egito e na Tunísia. O ditador, que está há 41 anos no poder, recusa-se a negociar e prometeu "lutar até o fim", embora também seja pressionado pela comunidade internacional a renunciar.

