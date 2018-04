Hillary visitará Israel e Cisjordânia na semana que vem Hillary Clinton fará sua primeira visita a Israel e à ocupada Cisjordânia como secretária de Estado dos Estados Unidos na semana que vem, afirmaram autoridades israelenses nesta segunda-feira. A visita de Hillary buscará reviver o processo de paz entre Israel e palestinos, apesar das incertezas políticas dos dois lados. Hillary tem encontros agendados nos dias 3 e 4 com o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, que está de saída, e com o presidente palestino, Mahmoud Abbas, além de outros líderes, após participar em 2 de março de uma conferência no Egito para a reconstrução da Faixa de Gaza, depois do conflito no final do ano passado. Autoridades dos EUA não tinham comentários imediatos sobre a visita, que ocorrerá em meio à formação do novo governo israelense. Partidos de direita israelenses ganharam terreno nas eleições de 10 de fevereiro, reduzindo as esperanças dos EUA de que uma coalizão israelense possa se mover em direção à paz com os palestinos e seus vizinhos árabes, após os conflitos em Gaza. (Reportagem de Adam Entous)