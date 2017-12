Homem armado mata israelense na Cisjordânia

JERUSALÉM - Um civil israelense foi morto e outro ficou ferido na Cisjordânia ocupada nesta sexta-feira após um ataque aparentemente realizado por um palestino armado, disseram as forças de segurança e um porta-voz do hospital.

A polícia e os militares declararam que o atentado ocorreu perto do assentamento judaico de Dolev, no centro da Cisjordânia, e os dois homens, ambos de 25 anos, foram tratados no local antes de serem levados a um hospital próximo de Tel-Aviv.

"Um dos feridos chegou sem sinais vitais e a equipe médica o declarou morto. O outro homem está levemente ferido e recebendo tratamento", informou a porta-voz do Centro Médico Sheba.

Um porta-voz da polícia disse que forças de segurança israelenses estão buscando o atirador na área.

Os assassinatos a tiros de colonos na Cisjordânia sofreram uma redução nos últimos anos, já que os agressores palestinos têm preferido atirar pedras e coquetéis molotov contra carros de israelenses em movimento.

No ano passado também houve uma série de ataques nos quais motoristas lançaram seus carros contra usuários de transporte público em Jerusalém, causando várias mortes. / REUTERS