Homem-bomba mata 10 espectadores em jogo afegão de polo com cabra Um homem-bomba explodiu a si mesmo durante um tradicional jogo afegão de buzkashi, uma partida de polo a cavalo realizada com uma cabra morta, matando pelo menos 10 espectadores na província de Kunduz, no norte do país, nesta quarta-feira, disse o gabinete do governador local.