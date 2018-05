Homem-bomba mata 10 pessoas em mesquita no Iraque Um homem-bomba matou 10 pessoas e feriu outras 11 em uma explosão após orações noturnas em Falluja, oeste de Bagdá, nesta segunda-feira, disseram fontes policiais e hospitalares. A polícia disse que o suicida entrou no escritório do imã da mesquita, onde o líder religioso Abdul Sattar al-Jumaili e seu filho se reuniam com fiéis. Os Estados Unidos pressionam por um acordo político entre os líderes iraquianos para reduzir a violência sectária que já matou dezenas de milhares de iraquianos.