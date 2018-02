Homem-bomba mata 22 em atentado durante funeral no Iraque

A polícia iraquiana informou que um homem-bomba matou 22 pessoas e feriu outras 40, durante um funeral ocorrido a oeste de Bagdá, nesta quarta-feira, 14. O suicida se explodiu dentro de uma tenda na qual ocorria o funeral, na vila de Abu Minasir, logo a oeste da capital. A polícia disse que o funeral era de Taha Obaid, diretor de uma escola religiosa morto a tiros no dia anterior. Veja também: Porta-voz de clérigo xiita anuncia cessar-fogo no Iraque Não estava claro o motivo do atentado, mas havia muitos membros do chamado Conselho do Despertar - sunitas que mudaram de lado e agora combatem a Al-Qaeda - no evento. O diretor da polícia da cidade vizinha de Fallujah, coronel Faisal al-Zubair, disse que inicialmente morreram 18 pessoas. Mas algumas pessoas morreram depois. As mesquitas estão pedindo doações de sangue para tratar os feridos.