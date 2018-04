Homem-bomba mata 37 no Afeganistão Um homem-bomba atacou na segunda-feira um comboio militar estrangeiro no Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, matando 37 pessoas, segundo o Ministério do Interior. Na véspera, mais de 100 pessoas haviam morrido no pior atentado suicida desde a queda do regime islâmico do Taliban, em 2001. Muitos políticos ocidentais temem que o Afeganistão esteja mergulhando novamente na anarquia e por isso pedem ações mais incisivas. Em entrevista coletiva, o governador da Província de Kandahar (sul), Assadullah Kahlid, disse que o homem-bomba estava em um carro e investiu contra um comboio militar canadense, sob comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Entre os feridos haveria quatro canadenses, de acordo com ele, mas uma outra autoridade na área disse que dois soldados estrangeiros também morreram. O ataque ocorreu em uma estrada da localidade fronteiriça de Spin Boldak, reduto dos insurgentes do Taliban, que combatem as forças do governo e os militares ocidentais. Apesar da presença de mais de 50 mil soldados estrangeiros, sob comando da Otan e dos EUA, além de 140 mil soldados afegãos, o Taliban conseguiu ressurgir nos últimos dois anos, e mais de 11 mil pessoas morreram nos confrontos e ataques. O atentado de domingo ocorreu quando uma multidão assistia a uma rinha de cães em Arghandab, na periferia oeste de Kandahar. Dezenas de pessoas foram sepultadas lado a lado na segunda-feira. O governador Khalid acusou o Taliban pelo ataque, mas os insurgentes negaram a responsabilidade.