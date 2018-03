Homem-bomba se explode em mesquita xiita e mata 5 no Iraque

MOSUL, IRAQUE - Um militante suicida dirigindo um caminhão-bomba atacou uma mesquita xiita perto da cidade iraquiana de Mosul quando as orações desta sexta-feira, 10, terminaram, matando pelo menos cinco pessoas e ferindo 70, disseram policiais e autoridades do setor de saúde. A mesquita pertencia à minoria Shabak, em Mosul, 390 quilômetros ao norte de Bagdá.

"Um carro-bomba atingiu uma mesquita Shabak na vila Mwafaqiya", disse Hanin Qaddo, líder Shabak local. "Parte do edifício da mesquita desabou sobre as cabeças dos fiéis, quando estavam saindo."

Uma onda de ataques contra peregrinos, principalmente xiitas, e locais religiosos nos últimos meses aumentou a preocupação com a violência sectária à medida que líderes xiitas, sunitas e curdos do Iraque lutam para acabar com a crise em seu frágil acordo de partilha de poder.

O local da explosão desta sexta-feira está perto de territórios disputados entre o governo central de Bagdá, liderado por árabes, e a região autônoma do Curdistão, no norte do país, que tem o próprio governo e forças armadas.