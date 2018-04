Homem mata sete em celebração do Natal ortodoxo no Egito

Seis cidadãos cristãos e um policial muçulmano morreram na noite da quarta-feira, 6, pelos disparos de um homem armado contra um grupo de fiéis que tinha participado das celebrações do Natal ortodoxo em uma localidade egípcia, informaram nesta quinta, 7, fontes policiais.

Segundo confirmaram as fontes, o atirador estava a bordo de um veículo junto a outras duas pessoas, que fugiram após a agressão, ocorrida no povo de Naya Hamadi, na província de Quena, 600 quilômetros ao sul do Cairo.

O Ministério do Interior, em comunicado divulgado pela agência oficial de notícias egípcia Mena, explicou que o fato aconteceu às 23h30 pelo horário local (19h30 de Brasília), quando um grupo de fiéis saía da igreja Anba Basaya após participar da missa que marca o início do Natal da igreja ortodoxa copta, que começa no dia 7 de janeiro.

Fontes de segurança informaram que, após o fato, foi dado na cidade o toque de recolher, que continua nesta quinta, e foi desdobrado um amplo efetivo policial para tentar encontrar os autores dos disparos.

Segundo o comunicado ministerial, "as informações enfatizam que o incidente está relacionado com o sequestro e violação de uma menina muçulmana na zona", supostamente por um jovem cristão, segundo afirmaram as fontes de segurança.

Acrescentaram que se trata do incidente confessional mais sangrento que ocorre no país desde a década de 90, quando proliferaram no Egito numerosos grupos extremistas islâmicos que colocaram em xeque as forças de segurança durante mais de meia década.

Os coptas representam pelo menos 10% da população do país e congregam a maior comunidade cristã do Oriente Médio.