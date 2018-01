Homens armados atacam a academia militar de Cabul

CABUL - Vários homens armados atacaram a academia militar de Cabul antes do amanhecer desta segunda-feira, 29, informaram diversas fontes oficiais à Agence France-Presse, no ataque mais recente de uma onda de violência que atinge a capital do Afeganistão.

O ataque, que começou por volta das 5h da manhã (hora local) com lançamentos de foguetes, disparos de armas automáticas e granadas, ainda estava em curso mais de três horas depois, afirmaram várias testemunhas, incluindo uma fonte das forças de segurança.

O grupo jihadista do Estado Islâmico (EI) reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que, segundo as autoridades afegãs, deixou cinco soldados mortos e outros dez feridos. Três insurgentes foram mortos, dois se suicidaram, e um acabou detido. "Combatentes do grupo do Estado islâmico atacaram a academia militar na cidade de Cabul em uma operação suicida", informou o grupo terrorista através de sua agência de propaganda Amaq.

"Houve uma grande explosão diante da entrada, o batalhão respondeu, não achei que eles pudessem entrar", disse um funcionário no local que temia que houvessem várias "vítimas".

+++ Número de mortos em atentado de Cabul sobe para 103

Este atentado ocorre dois dias depois de outro um ataque que deixou 103 mortos e 235 feridos, que foi perpetrado com uma bomba instalada em uma ambulância, causando comoção e levando o governo a decretar um dia de luto nacional no domingo e um dia sem trabalho na segunda-feira para que a cidade pudesse cuidar dos feridos.

Cabul foi recentemente alvo de vários ataques perpetrados pelo Talibã e pelo Estado Islâmico (EI), tornando a cidade um dos lugares mais perigosos do país para os civis.

+++ Seis pessoas morrem em ataque a hotel de luxo no Afeganistão

Em 20 de janeiro, um comando do Talibã atingiu o Hotel Intercontinental na capital afegã, matando pelo menos 25 pessoas, a maioria estrangeiras.

No entanto, permanecem dúvidas sobre o equilíbrio e as divergências entre os números do governo e os informes da imprensa afegã que relataram que haviam mais vítimas.

A cidade está em alerta elevado, temendo que novos ataques ocorram.

Os estrangeiros foram avisados ​​sobre possíveis ataques do grupo Estado Islâmico contra supermercados, hotéis e lojas freqüentadas por estrangeiros. /AFP