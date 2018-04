Homens armados deixam dez mortos em ataque a mercado no Iraque

KIRKUK, IRAQUE- Ao menos dez pessoas morreram, entre elas cinco policiais, quando homens armados atacaram nesta terça-feira, 26, um mercado de ouro na cidade iraquiana de Kirkuk, informou a polícia e uma fonte hospitalar.

Veja também:

WikiLeaks tem mais documentos sobre guerras, diz Pentágono

Chanceler de Saddam Hussein é condenado à morte no Iraque

Irã nega denúncia de que tem apoiado milícias no Iraque

Houve confrontos entre os agressores e as forças de segurança, nos quais dez pessoas ficaram feridas, duas delas oficiais da polícia.

Os homens, armados com granadas e outras armas, roubaram tendas que comercializam ouro no mercado de Kirkuk, uma cidade petroleira localizada a 250 km ao norte de Bagdá, de acordo com uma fonte de um hospital.

Não ficou imediatamente claro se os suspeitos eram insurgentes ou apenas ladrões de uma quadrilha.

Mesmo que a violência tenha diminuído no Iraque após a onda sectária entre 2006 e 2007, os ataques com explosivos e tiroteios continuam ocorrendo regularmente.

Os mercados de ouro têm sido alvo de ataques nos últimos meses. Uma atentado em um desses locais em Bagdá deixou 14 mortos em maio.

Funcionários de segurança dizem que alguns grupos insurgentes que se levantaram em armas após a invasão americana de 2003 recorrem ao crime para financiar suas operações, atacando bancos, mercados de ouro e joalherias.