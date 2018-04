Homens armados seqüestram arcebispo católico no Iraque Homens armados seqüestraram nesta sexta-feira o arcebispo da Igreja Católica caldéia de Mossul, cardeal Emmanuel 3o Delly, no norte do Iraque, e mataram o motorista dele e duas pessoas que o acompanhavam, disse a polícia. "Ele foi sequestrado no distrito de Al-Nour no leste de Mossul, quando saía de uma igreja. Os atiradores abriram fogo contra o carro, mataram as três pessoas e sequestraram o arcebispo", disse o policial. Vários líderes religiosos cristãos foram sequestrados ou mortos e diversas igrejas bombardeadas desde a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, em 2003.