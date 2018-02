Homens armados tiram jornalista iraquiana de carro e a matam

Homens armados mataram uma repórter iraquiana no domingo depois de retirá-la do carro na região de Mosul, norte do Iraque, uma cidade notoriamente violenta onde jornalistas geralmente são alvos. A polícia afirmou que Serwa Abdul-Wahab, por volta dos 30 anos, estava indo para o trabalho quando homens armados a forçaram a sair do táxi no leste de Mosul, a 390 quilômetros ao norte de Bagdá, e atiraram uma vez em sua cabeça. As primeiras informações eram conflituosas sobre para quem ela trabalhava e os policiais não foram imediatamente capazes de afirmar o motivo dela ter sido atacada. Policiais e colegas jornalistas afirmaram que ela era uma colaboradora do site www.muraslon.org, um site iraquiano de notícias. O Iraque, que tem visto um crescimento significativo da mídia depois da invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003, é o lugar mais perigoso do mundo para um jornalista trabalhar, segundo pesquisa do Comitê de Proteção aos Jornalistas (CPJ), em Nova York. Jornalistas iraquianos têm sido visados por causa de seu trabalho no fogo cruzado dos muitos conflitos no Iraque. A maior parte das redes de TV e jornais no país são de posse de políticos, seitas religiosas ou grupo étnicos. O CPJ estima que 127 jornalistas, tanto iraquianos quanto estrangeiros, foram mortos desde 2003 no país. Esses dados não incluem Abdul-Wahab. Homens armados mataram o chefe da maior organização jornalística do Iraque, Shihab al-Tamimi, 74, num ataque a seu carro em Bagdá em fevereiro. Ao todo, três jornalistas foram mortos este ano, segundo o CPJ. Numa conta feita pela Reuters, contudo, este número chega a cinco. O CPJ, que coloca a guerra do Iraque como o conflito mais mortal para jornalista na história recente, afirmou em relatório na semana passada que o país possui o pior recorde na solução de assassinatos de jornalistas. São 79 mortes não solucionadas até o memento.