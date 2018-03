Homossexuais israelenses fazem parada gay em Tel-Aviv

Milhares de homossexuais participaram nesta sexta-feira, 6, de uma parada gay de Tel-Aviv, organizada pela inauguração de um centro social na cidade destinado aos homossexuais. Reuters Os manifestantes trocaram ofensas com grupos de judeus ortodoxos e da extrema-direita israelense que mostraram cartazes com a seguinte frase: "animais, vão se curar". O centro da cidade foi fechado ao transito de automóveis. Reuters Os manifestantes levavam bandeiras multicoloridas e fizeram uma grande festa para comemorar a inauguração do centro social.